Пока все спали: Тудор Чобану на ЧМ, Алибасов в больнице, перехват разведчика

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях в Молдове и в мире, которые произошли минувшей ночью и ранним утром.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Тудор Чобану (вес до 96 килограммов) "баранкой" завершил соревнования в толчке на юниорском чемпионате мира, который проходит 1-8 июня в столице Фиджи – Сува.

Представитель нашей страны вышел на помост в среду. В рывке Чобану в третьем подходе зафиксировал снаряд весом 158 килограммов, что позволило ему стать четвертым, а вот во втором упражнении молдавский тяжелоатлет не сумел совершить ни одной результативной попытки. Он трижды выходил на помост, но справиться со штангой весом 189 килограммов так и не сумел.

© Photo: iwf.net Результаты юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в весе до 96 кг

На юниорское мировой первенство приехали два молдавских спортсмена. Ранее Марин Робу (вес до 73 килограммов) стал серебряным призером.

Алибасов попал в больницу

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице, врачи сделали все необходимые процедуры, его здоровью ничего не угрожает", - сказал сын продюсера.

Бари Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

Российский Су-35 трижды перехватил разведчика США

Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США считают действия российского самолета "небезопасными", сообщила пресс-служба Шестого флота США.

"Четвертого июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Первая и третья встреча были сочтены безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной потому, что Су-35 осуществил пролет на высокой скорости непосредственно перед (американским) самолетом, что создало риск для наших пилотов и членов экипажа", - говорится в заявлении.

Сообщается, что члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут.

Комментарием российских военных РИА Новости пока не располагает.

Первый космический пуск Китая с морской платформы

КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая.

С платформы, расположенной в Желтом море, стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами.

По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.

"Чанчжэн-11" - четырехступенчатая космическая ракета. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 годы прошли шесть ее успешных пусков.

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