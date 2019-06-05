09:57 05 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.50
  • USD18.21
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.67
Поиск
Бари Алибасов

Пока все спали: Тудор Чобану на ЧМ, Алибасов в больнице, перехват разведчика

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
127 0 0

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях в Молдове и в мире, которые произошли минувшей ночью и ранним утром.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Молдавский тяжелоатлет Тудор Чобану (вес до 96 килограммов) "баранкой" завершил соревнования в толчке на юниорском чемпионате мира, который проходит 1-8 июня в столице Фиджи – Сува.

Представитель нашей страны вышел на помост в среду. В рывке Чобану в третьем подходе зафиксировал снаряд весом 158 килограммов, что позволило ему стать четвертым, а вот во втором упражнении молдавский тяжелоатлет не сумел совершить ни одной результативной попытки. Он трижды выходил на помост, но справиться со штангой весом 189 килограммов так и не сумел.

Результаты юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в весе до 96 кг
© Photo: iwf.net
Результаты юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике в весе до 96 кг

На юниорское мировой первенство приехали два молдавских спортсмена. Ранее Марин Робу (вес до 73 килограммов) стал серебряным призером.

Алибасов попал в больницу

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для очистки труб, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Папа на студии вместо сока выпил жидкость для очистки труб, перепутал стаканы, сейчас он в больнице, врачи сделали все необходимые процедуры, его здоровью ничего не угрожает", - сказал сын продюсера.

Бари Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

Российский Су-35 трижды перехватил разведчика США

Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США считают действия российского самолета "небезопасными", сообщила пресс-служба Шестого флота США. 

Boeing RC-135V
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing RC-135V
Самолет-разведчик США вошел в воздушное пространство над Черным морем

"Четвертого июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут. Первая и третья встреча были сочтены безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной потому, что Су-35 осуществил пролет на высокой скорости непосредственно перед (американским) самолетом, что создало риск для наших пилотов и членов экипажа", - говорится в заявлении.

Сообщается, что члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут.

Комментарием российских военных РИА Новости пока не располагает.

Первый космический пуск Китая с морской платформы

КНР впервые в истории страны осуществила успешный космический пуск с морской платформы, сообщает Центральное телевидение Китая. 

Фотография вида с МКС на Землю, сделанная российским космонавтом Сергеем Волковым
© Photo: Roskosmos/Sergey Volkov
Россия будет контролировать космос, в том числе из Молдовы

С платформы, расположенной в Желтом море, стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-11" (CZ-11) с семью космическими аппаратами.

По данным национального космического управления Китая, ее обломки должны упасть в международные воды в северной части Тихого океана.

"Чанчжэн-11" - четырехступенчатая космическая ракета. Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту легких спутников. С 2015 по 2019 годы прошли шесть ее успешных пусков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

На что стоит посмотреть из под небес: выбор бывалых путешественников - фото
К лету готовы: в российской армии испытали новейшую боевую технику - видео
Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Гром и молния: как защитить себя во время грозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться