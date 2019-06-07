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Пока вы спали: победа футболистов, новое в молитве "Отче наш", обещание Трампа

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Самое интересное за ночь (188)
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Молодые молдавские футболисты удачно выступили на Мемориале Гранаткина, они обыграли команду Индии, забив два мяча в ворота спореника. Сборная Молдовы U-19 на этом турнире получила четыре очка. В последнем этапе молдавские игроки встретятся с российскими футболистами.

США заключат торговое отношение с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

"Да, я обязательно добьюсь заключения торгового соглашения с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Китай "уже сейчас хочет заключить соглашение".

Государственный банкет в Букингемском дворце
© REUTERS / Doug Mills / POOL
Сладко спать под речи королевы: Трамп на банкете в Букингемском дворце

"Я скажу так: я бы хотел заключить соглашение, но то, что они сделали, было очень плохо. У нас было соглашение, и они попробовали изменить условия соглашения. Они не могут этого делать", - подчеркнул президент США.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

"Реформа" молитвы

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на католический портал Avvenir.

Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению". По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.

В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали, что не будут менять текст молитвы.

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Самое интересное за ночь (188)
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