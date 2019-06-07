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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путины

Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина - видео

© Sputnik / Sergei Guneev
В мире
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Си Цзиньпина удержали на подиуме сотрудники охраны российского президента

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Сразу после окончания пленарной сессии Петербургского международного экономического форума едва не случился конфуз с председателем КНР Си Цзиньпином. Делегаты чуть не уронили китайского лидера.

Его удержали на подиуме сотрудники охраны российского президента. Этот момент попал на видео.

После этого китайский лидер спокойно покинул зал.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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