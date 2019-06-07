Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина - видео

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Сразу после окончания пленарной сессии Петербургского международного экономического форума едва не случился конфуз с председателем КНР Си Цзиньпином. Делегаты чуть не уронили китайского лидера.

Его удержали на подиуме сотрудники охраны российского президента. Этот момент попал на видео.

Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

После этого китайский лидер спокойно покинул зал.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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