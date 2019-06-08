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На Западе оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США - видео

© Sputnik / В. Немировский
В мире
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На кадрах видеоролика, который появился в Сети, видно, как американский корабль идет параллельно российскому судну, а затем сокращает расстояние.  

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские, такую деталь подметили западные пользователи соцсетей, комметируя ролик, на котором запечатлен инцидент в Восточно-Китайском море. 

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© Photo: Facebook / Forțele Navale Române
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В пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота России сообщила, что крейсер USS Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю, в связи с чем экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Многих пользователей удивило то, что российский экипаж спокойно продолжил отдыхать, не обращая внимания на опасное сближение с американским судном.

На кадрах видеоролика, который появился в Сети, видно, как американский корабль идет параллельно российскому судну, а затем сокращает расстояние.  

​"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", — цитирует РИА Новости одного из комментаторов.

"Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", — пошутил другой пользователь.

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