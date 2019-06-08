Косачев поздравил Зинаиду Гречаную с назначением

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что после назначения Зинаиды Гречаной спикером парламента политическая жизнь в республике может стать более демократичной.

КИШИНЕВ 8 июн - Sputnik. Российский сенатор Константин Косачев после назначения Зинаиды Гречаной на должность спикера парламента Молдовы заявил, что появились дополнительные возможности для развития двусторонних отношений, включая решение проблем Приднестровья.

Косачев считает, что после назначения Гречаной политическая жизнь в Молдове может стать более демократичной и конструктивной.

"А следовательно - появляются дополнительные возможности для развития и двусторонних российско-молдавских отношений, включая решение проблем Приднестровья. В чем и мы в России, вне всякого сомнения, очень заинтересованы", - написал он в Facebook.

Косачев отметил, что назначение Гречаной является достойным выбором для парламента и народа Молдовы. Он подчеркнул, что знает Зинаиду Гречаную уже много лет по совместной и конструктивной работе на двустороннем треке, в межпарламентской ассамблее СНГ и в межпарламентском союзе.

"И везде она проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества... Мои поздравления, уважаемая Зинаида Петровна, и в добрый путь!", - добавил он.

Депутаты ПСРРМ и блока ACUM собрались в субботу на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, создать правительство и утвердить ряд законов. На заседании присутствовали президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.