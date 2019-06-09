Пока вы спали: поздравления спикеру, восхищение моряками и "дань" за brexit

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Спикеру парламента Молдовы Зинаиде Гречаной, которую избрали на этот пост вчера, поступают поздравительные телеграммы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пожелал ей успешной работы. Российский спикер выразил уверенность, что молдавский спикер поспособствует развитию отношений между парламентами и странами.

Еще раньше со словами приветствия выступил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он подчеркнул, что знает Зинаиду Гречаную уже много лет по совместной и конструктивной работе на двустороннем треке, в межпарламентской ассамблее СНГ и в межпарламентском союзе.

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"И везде она проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества", - добавил он.

Вчера после нескольких месяцев парламентского кризиса, когда у депутатов не получалось договориться о сотрудничестве, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера и четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными, однако у депутатов есть вопросы к самому КС. Сегодня депутаты продолжат заседание.

Миллионы за выход

Экс-глава МИДа Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times рассказал, в каком случае стране следует заплатить ЕС 39 млн фунтов стерлингов за брексит.

"Я думаю, нашим друзьям и партнёрам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий", — уверен Джонсон.

Он отметил, что "всегда считал, что это странно", что Великобритания должна согласиться выписать этот чек целиком до заключения итоговой сделки.

Ранее СМИ сообщали, что большая часть стран-членов Европейского союза готова поддержать решение об очередном переносе сроков выхода Великобритании из ЕС.

Вот эта выдержка

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Вот само видео.

DEVELOPING: A U.S. Navy guided-missile cruiser was forced to execute emergency moves after a Russian destroyer came within 100 feet of the American ship in the Philippine Sea, with Russian sailors seen sunbathing during pass the Navy is calling “unsafe.” https://t.co/qHg5uQfbiW pic.twitter.com/iqbrYbzUor — World News Tonight (@ABCWorldNews) 7 июня 2019 г.

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В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента.

По словам журналиста, на нём видно, что в произошедшей опасной ситуации "на вертолётной площадке" российского военного корабля "безмятежно загорает один из членов команды".

"Вот это выдержка!" — написал Соловьёв.

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