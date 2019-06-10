Козак: в ЕС, России и США совпали позиции по Молдове

Дмитрий Козак высказал мнение, что нынешний кризис в Молдове может быть преодолен через повторные выборы.

КИШИНЕВ 10 июн - Sputnik. Совпадение в оценках ситуации в Молдове у России, США и Евросоюза доказывает необходимость скорейшего оздоровления ситуации в стране. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью российским СМИ.

Ранее в поддержку нового правительства и коалиции ПСРМ-ACUM высказались комиссары Евросоюза, госдеп США и МИД России.

"Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы. Тем не менее, последующее совпадение оценок России, Евросоюза и США красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации в республике", - заявил Козак в интервью газете "Коммерсант".

Козак подчеркнул, что нынешний кризис в Молдове может быть преодолен через повторные выборы.

"Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти. Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов... То, что такой способ действия избрали Партия социалистов и политический блок ACUM и поддержал всенародно избранный президент, это не результат давления Москвы. Такой возможности у нас нет. Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать мужественный выбор этих политических партий", - добавил Козак.

Что произошло в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

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В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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