Пока вы спали: заявления Додона, авиаинцидент в США и патруль у берегов России

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. В Молдове политические силы не настроены аннулировать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но и дружить с Россией тоже нужно, заявил президент страны Игорь Додон, выступая в понедельник вечером в эфире телеканала ТВ-8.

Глава республики рассказал, что вчера ему удалось провести телефонный разговор с послом США в Молдове, и в ходе беседы дипломат заверил молдавского президента, что поддерживает демократические решения парламента.

"Такой расклад выгоден для Молдовы, и я выступаю за взвешенную внешнюю политику. Молдова должна не ставить целью вступление в ЕС, а заботиться сейчас об улучшении качества жизни", - подытожил Додон.

Додон уверен, что федерализация республики для решения ситуации с Приднестровьем исключена.

"Федерализация Молдовы невозможна, потому что это один из элементов, который может взорвать перемирие в парламенте. Решение ситуации по Приднестровью может быть принято только внутри страны", - заявил Додон.

Президент уверен, что любой вариант решения приднестровского конфликта, предложенный со стороны, будет негативно воспринят как внутри страны, так и за ее пределами.

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС "Аврора". Об этом сообщило издание The Bell в понедельник, 10 июня. Отмечается, что заинтересованные стороны уже обсудили перспективы сотрудничества с китайской компанией.

ОС "Аврора" принадлежит компании "Ростелеком" и бизнесмену Григорию Березкину.

Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене

Вертолет в понедельник упал на крышу в Manhattan Motown Building — здание в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает спасательная служба города. На крыше здания возник пожар. Поступают сообщения о как минимум одном пострадавшем. На месте происшествия работают медики и полиция. Пожар на крыше к настоящему моменту уже взят под контроль.

По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building.

Сторожевые корабли США и России провели совместное патрулирование

Пограничные сторожевые корабли США и РФ провели совместное патрулирование на границе вод двух стран, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

"В рамках реализации плана согласованных действий сил и средств ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17 района береговой охраны США на 2019 год пограничными сторожевыми кораблями двух стран проведено совместное патрулирование района линии разграничения морских пространств России и США", - говорится в сообщении.

В ходе патрулирования российский пограничный сторожевой корабль "Сахалин" и корабль береговой охраны США "Алекс Хейли" отработали взаимодействие по радиосвязи, в том числе с палубным вертолетом, провели тренировку по использованию международного свода сигналов при совместном маневрировании.

Во время совместного патрулирования пограничники не обнаружили браконьеров в районе линии разграничения морских пространств двух стран.