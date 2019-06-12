Пока вы спали: поддержка из Бухареста, дружба ЕС с Россией и уход Дроздова с ТВ

Читайте утренний обзор новостей Молдовы и мира от редакции Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. В Бухаресте высказали поддержку новой власти в Молдове. МИД Румынии отметил, что правящее большинство и новое правительство сформировали парламент, "избранный демократическим путем на выборах 24 февраля".

Эксклюзив Sputnik: заключение Венецианской комиссии и позиция ПСРМ и ACUM>>>>

Румыния также выразила полную готовность продолжать сотрудничество с Молдовой, в том числе в твердом и последовательном продолжении европейского курса и внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также в проведении реформ. МИД Румынии также призвал к спокойствию и сдержанности и отметил необходимость уважения принципов верховенства права и обеспечения мирного и всеобъемлющего перехода к выходу из кризиса.

Макрон готовит "перезагрузку" в ЕС

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил местным СМИ, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, а сам он намерен в ближайшее время обстоятельно поговорить с президентом Владимиром Путиным.

"Европа должна установить новые правила доверия и безопасности с Россией и «не соглашаться исключительно с НАТО”, - сказал Макрон.

Президент Франции собирается провести "длинную и насыщенную беседу с Владимиром Путиным", однако деталей предстоящих переговоров не раскрыл.

Без Дроздова

Телеведущий Николай Дроздов заявил СМИ, что покинул передачу "В мире животных", которую он вел более 40 лет. По его словам, последнее время выходили старые выпуски передачи, новые не снимались. Ему не платили за работу над программой. Николай Дроздов известен не только как телевизионщик. Он профессор МГУ. Дроздов продолжит преподавать на географическом факультете МГУ, поскольку это его любимое занятие.

В начале года стало известно о госпитализации Дроздова с переломом ребра. Тогда 81-летний журналист отметил, что получает травмы нередко, так как постоянно двигается, прыгает и делает зарядку.

Дроздов вел "В мире животных" более 40 лет: впервые передача вышла в эфир в 1977 году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK