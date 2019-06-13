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Ședința parlamentului 08 iunie 2019

Пока вы спали: Додон рассказал о киллерах, а США переименовали Киев

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самое интересное за ночь (192)
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КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что есть доказательства, которые свидетельствуют о "заказе" на его физическое устранение. Заявление глава республики сделал в среду вечером на общественном телеканлае "Молдова-1". 

Игорь Додон.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы считает политическую ситуацию беспрецедентной

Додон рассказал в телеэфире, что есть три решения отстранения его от должность: арест, шантаж, убийство.

"У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера — сначала в Молдове, потом вышли на бандитов в Одессе. Я всё знаю, но я не уступлю. Я отправил письма во все учреждения, я усилил охрану. Есть очень серьезные признаки. Есть доказательства, которые являются частью расследования и пока не могут быть представлены. Я видел, на что способны политические оппоненты", — сказал президент.

Додон также отметил, что его отставки добивается Демпартия.

"Она хочет чтобы «не смогла работать коалиция ПСРМ-ACUM", - подытожил глава республики.

Язык уже не доведет до Киева

Совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. Об этом в фейсбуке сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

По словам дипмиссии, США изменили название столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Как отмечается, изменения будут внесены в международную базу 17 июня. При этом посольство Украины назвало решение США "важным".

"Сваты" вне закона"

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.

По данным холдинга, экспертный совет украинского Госкино проголосовал против показа сериала. Как отмечается, в компании решение совета назвали "политически мотивированным". При этом холдинг запросил у Госкино Украины карточки экспертов с мотивами голосования.

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Найдена похищенная картина Леонардо Да Винчи

Самую дорогую в мире картину нашли на яхте. Полотно "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, считавшееся пропавшим, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории.
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