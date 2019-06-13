В Оманском заливе торпедированы два танкера

На фоне этих новостей наблюдается ажиотажный рост цен на нефть.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе. Британский королевский флот и пятый флот ВМС Соединенных Штатов занимаются выяснением обстоятельств инцидента, который произошел в 45 километрах от побережья Ирана, передают зарубежные СМИ.

Сообщается, что танкеры были поражены торпедой. Российские дипломаты в Омане выясняют, были ли граждане России на подвергшихся нападению танкерах.

"В МИД России проверяют информацию о гражданах РФ, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе танкера", - сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

На фоне этих новостей наблюдается ажиотажный рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли более чем на 4% – до 62,48 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI достигла 52,95 долларов за баррель, увеличившись на 3,5%. Цены начали расти после того, как опустились до пятимесячных минимумов.

Падение стоимости черного золота началось после информации о том, что в Соединенных Штатах значительно выросли запасы стратегического сырья.

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