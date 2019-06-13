13:39 13 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.52
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.35
  • UAH0.68
Поиск
Два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе

В Оманском заливе торпедированы два танкера

© AFP 2019 / HO / IRIB TV
В мире
Получить короткую ссылку
165 0 0

На фоне этих новостей наблюдается ажиотажный рост цен на нефть.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе. Британский королевский флот и пятый флот ВМС Соединенных Штатов занимаются выяснением обстоятельств инцидента, который произошел в 45 километрах от побережья Ирана, передают зарубежные СМИ. 

Сообщается, что танкеры были поражены торпедой. Российские дипломаты в Омане выясняют, были ли граждане России на подвергшихся нападению танкерах.

"В МИД России проверяют информацию о гражданах РФ, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе танкера", - сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

На фоне этих новостей наблюдается ажиотажный рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли более чем на 4% – до 62,48 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI достигла 52,95 долларов за баррель, увеличившись на 3,5%. Цены начали расти после того, как опустились до пятимесячных минимумов.

Падение стоимости черного золота началось после информации о том, что в Соединенных Штатах значительно выросли запасы стратегического сырья.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Протестующие у здания Генпрокуратуры.
Палаточный протест в Кишиневе: обстановка у госучреждений - фото
Вернут ли Бэсеску румынское гражданство, и как сложится судьба ПСРМ - видео
Международная реакция на события в Молдове
Международная реакция на события в Молдове

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться