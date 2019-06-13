Глава МИД Молдовы провел во Франции брифинг с 50 дипломатами из стран G7

Встреча прошла в министерстве иностранных дел Франции, страны, которая сейчас председательствует в "Большой семерке".

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Новый министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что провел в четверг во Франции брифинг для почти 50 дипломатов из стран "Большой семерки" (G7).

"Я был приглашен сегодня провести брифинг по поводу ситуации в нашей стране перед почти 50 дипломатами из стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США). Брифинг прошел в министерстве иностранных дел Франции, страны, которая сейчас председательствует в группе G7", - написал Попеску на своей странице в Facebook.

Кроме того, новый министр иностранных дел Молдавии встретился с госсекретарем по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален.

"Сегодня обменялись мнениями с новым министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску об условиях, которые необходимо выполнить для мирного перехода власти в Молдавии и обеспечения защиты верховенства закона", - написала французский дипломат в Twitter.

Échange aujourd'hui avec le nouveau ministre des affaires étrangères de #Moldavie Nicolae Popescu sur les conditions à réunir pour réussir la transition pacifique du pouvoir en Moldavie et assurer la protection de l'Etat de droit pic.twitter.com/KY8fwO6ys8 — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) 13 июня 2019 г.

​Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 16 июня Соцпартия и блок ACUM приглашают всех граждан республики принять участие в Марше народа и мирном митинге в поддержку парламентского большинства и нового правительства. Демократическая партия республики намерена 14 июня провести заседание национального политсовета, чтобы найти пути выхода из кризиса.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

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Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Реакция международного сообщества

Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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