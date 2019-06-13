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Брифинг Нику Попеску

Глава МИД Молдовы провел во Франции брифинг с 50 дипломатами из стран G7

© Photo: Facebook / Nicu Popescu
В мире
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Встреча прошла в министерстве иностранных дел Франции, страны, которая сейчас председательствует в "Большой семерке".

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Новый министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску сообщил, что провел в четверг во Франции брифинг для почти 50 дипломатов из стран "Большой семерки" (G7).

"Я был приглашен сегодня провести брифинг по поводу ситуации в нашей стране перед почти 50 дипломатами из стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США). Брифинг прошел в министерстве иностранных дел Франции, страны, которая сейчас председательствует в группе G7", - написал Попеску на своей странице в Facebook.

Кроме того, новый министр иностранных дел Молдавии встретился с госсекретарем по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален.

"Сегодня обменялись мнениями с новым министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску об условиях, которые необходимо выполнить для мирного перехода власти в Молдавии и обеспечения защиты верховенства закона", - написала французский дипломат в Twitter.

​Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 16 июня Соцпартия и блок ACUM приглашают всех граждан республики принять участие в Марше народа и мирном митинге в поддержку парламентского большинства и нового правительства. Демократическая партия республики намерена 14 июня провести заседание национального политсовета, чтобы найти пути выхода из кризиса.

Политическая ситуация в Молдове

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. 

Международная реакция на события в Молдове
© Sputnik / Vadim Rusu
Какие страны поддержали новое правительство
КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку.

Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны>>>

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье, 9 июня, сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду: нет "старого правительства", только утвержденный парламентом кабмин

Реакция международного сообщества
Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

В МИД РФ подчеркнули, что в России "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдовы по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

События в Молдове оказались в центре внимания и пяти европейских стран. Как сообщается в совместной декларации Франции, Германии, Великобритании, Польши и Швеции, эти государства поддерживают парламент Молдовы.

"После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, включая формирование правительства. В нынешнем конституционном кризисе мы признаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа Молдовы и как лучшее место для обсуждения всех политических вопросов, включая спорные", - говорится в совместном заявлении пяти стран.

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