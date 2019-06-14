Пока вы спали: министр "пошла в народ", корабли США и сбой в Instagram

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Новый министр здравоохранения Алла Немеренко поехала в Бельцы и рассказала там о легитимности правительства Майи Санду и парламентской коалиции.

Немеренко встретилась с медработниками в муниципальном Дворце культуры. Поздравив их с профессиональным праздником (День медицинского работника отмечается 16 июня – прим. Ред), она рассказала о приоритетных задачах нового руководства страны и министерства, которое она возглавила.

США направили в Оманский залив ракетный эсминец

В связи с атакой на танкеры в Оманском заливе, Вашингтон отправил туда ракетный эсминец, сообщает Центральное командование США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.

"Корабль ВМС США Mason (DDG 87) находится на пути к месту происшествия для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы CENTCOM.

Корабль Mason (DDG 87) является эсминцем класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением, среди которого есть и ракеты Tomahawk.

ВМС США направили в Оманский залив ракетный эсминец для защиты танкеров

ВМС США направили в Оманский залив эсминец в связи с атакой на танкеры. USS Mason находится на пути к месту происшествия для оказания помощи. Боевой корабль класса «Арли Берк» вооружен 74 крылатыми ракета... pic.twitter.com/ZdabOC8MZO — ГлавТвит (@GlavTW) 13 июня 2019 г.

В командовании также сообщили, что 21 моряк из атакованного танкера Kokuka Courageous по-прежнему находятся на борту другого американского эсминца Bainbridge.

"Мы не потерпим никакого вмешательства в действия корабля ВМС США Bainbridge", - подчеркнули в CENTCOM.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет. Члены экипажа Front Altair были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

От Трампа ушла пресс-секретарь

Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня уйдет со своей должности. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

​Также Трамп отметил, что Сандерс трудилась на должности пресс-секретаря три года и за это время "проделала невероятную работу".

"Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, который проделал невероятную работу", - заявил Трамп.

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Он сообщил, что после завершения работы в администрации Сандерс вернется в свой родной штат Арканзас.

Президент США выразил надежду, что по возвращении в Арканзас Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора штата, а также поблагодарил ее за работу в Белом доме.

Instagram сломался

В работе социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

С проблемами в работе соцсети столкнулись пользователи из России, США, Франции, Испании, Греции, Германии и Украины.

У 73% возникли проблемы с загрузкой Instagram, также 16% пользователей не могут зайти в Instagram, а 9% пожаловались на проблемы с серфингом в социальной сети.

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