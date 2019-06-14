Анкара обеспокоена решением Филипа перености посольство в Израиле в Иерусалим

Турция выразила глубокую обеспокоенность решением Молдавии о переносе молдавского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом сказано в заявлении турецкого МИД.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Анкара обеспокоена решением Кишинёва о переносе посольства Молдовы в Израиле в Иерусалим, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу, передает Sputnik Турция.

​"Мы с глубокой обеспокоенностью встретили новости о том, что Молдавия переносит свое посольство в Израиле в Иерусалим. Мы не признаем нарушение по соображениям внутренней политики международного права и статуса Иерусалима, который играет ключевую роль с точки зрения достижения справедливого и стабильного решения палестинского вопроса", - говорится в послании МИД.

На днях правительство под руководством Павла Филипа приняло решение перенести штаб-квартиру посольства Республики Молдова в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Филип отметил, что это обязательство, которое ранее взял на себя кабмин под его руководством. В Молдове 8 июня парламент утвердил новое правительство, которое возглавила Майя Санду.

На следующий день Конституционный суд назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент страны Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Парламент Молдовы принял декларацию, в которой объявил правительство Филипа незаконным, а Додон аннулировал указ о роспуске парламента.

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