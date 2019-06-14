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На саммите ШОС подписаны 22 совместных документа

Пресс-служба президента Украины
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Главный подписанный документ Бишкекская декларация, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке подписали 22 совместных документа. Основной - Бишкекская декларация. 

Андрей Манойло
© Photo : Из личного архива А. Манойло
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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что "в ней отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС".

Кроме того, участники подписали решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, утвердили дорожную карту дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан".

Последний документ, как ранее сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Помимо этого главы государств подписали пакет документов по укреплению сотрудничества внутри ШОС в различных сферах и по взаимодействию организации с другими международными институтами.

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