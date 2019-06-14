На саммите ШОС подписаны 22 совместных документа

Главный подписанный документ Бишкекская декларация, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке подписали 22 совместных документа. Основной - Бишкекская декларация.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что "в ней отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС".

Кроме того, участники подписали решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, утвердили дорожную карту дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан".

Последний документ, как ранее сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Помимо этого главы государств подписали пакет документов по укреплению сотрудничества внутри ШОС в различных сферах и по взаимодействию организации с другими международными институтами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK