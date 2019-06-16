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Пока вы спали: Молдову обсудили в Одессе, кибератаки, мощное землетрясение

© Sputnik / Sergej Poljakov
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Подборка новостей с ночной ленты информагентств.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Министры иностранных дел Украины и Румынии обсудили в Одессе политический кризис в Молдове, сообщает korrespondent.net.

Кремль и здание МИД
© Sputnik / Владимир Песня
Российский МИД: реакция на разрешение политического кризиса в Молдове

Глава румынской дипломатии Теодор Мелешкану подтвердил позицию его страны, согласно которой воля граждан, выраженная на выборах и отраженная в политической конфигурации парламента, единственная основа для легитимного политического процесса на базе диалога.

Мелешкану и его украинский коллега Павел Климкин высказали поддержку европейским устремлениям Кишинева и сообщили, что ситуация в Молдове станет предметом обсуждения на саммите министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Кибератаки: утверждение и опровержение

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

По информации издания, с 2012 года США просто наблюдали за работой систем контроля электроэнергетических сетей России. Теперь в Вашингтоне избрали другую стратегию.

Андрей Масалович
© Photo : официальный сайт Андрея Масаловича
Масалович: странам стоит готовиться к массовым кибератакам

"В течение последнего года эти действия стали намного более агрессивными. Мы работаем в таких масштабах, о которых и не могли ранее помыслить", - приводит газета слова одного из высокопоставленных представителей спецслужб.

Издание сообщает, что в США рассчитывают таким образом сделать России "предупреждение". Кроме того, вредоносная программа позволит в любой момент устроить кибератаку "в случае начала серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой".

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.

​"Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... кроме того, неправдивую!" - написал Трамп в Twitter.

Подземные толчки в Южном полушарии

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

​Подземные толчки зафиксированы в 22.55 по времени UTC (01.55 воскресенья в Кишиневе).

Эпицентр располагался в 104 километрах к северо-востоку от острова Л'Эсперанс. Очаг залегал на глубине 35 километров.

За первым ударом стихии последовало еще несколько, менее сильных.

Толчки ощущались и в других странах региона.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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