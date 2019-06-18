Пока вы спали: новые выборы в Молдове, поддержка Парижа и "находка" хирургов

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КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В августе в Молдове стартует избирательная кампания в местные органы власти. Об этом заявил президент страны Игорь Додон. Глава республики, выступая в понедельник вечером на одном из частных телеканалов, напомнил, что в коалиционном соглашении фракций Партии социалистов и блока ACUM была обозначена также и дата местных выборов.

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"Насколько я знаю, подготовлен проект решения парламента, и, скорее всего, местные выборы будут назначены на 20 октября. Это значит, что 20 августа начинается избирательный период", – сказал президент.

Он отметил, что до тех пор предстоит решить ряд вопросов с Центризбиркомом.

"Должен быть новый состав Центральной избирательной комиссии, который проведет выборы честно и транспарентно", - добавил Додон.

Сегодня парламент соберется на свое заседание, в повестку дня включен вопрос о дате выборов в местные органы власти.

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