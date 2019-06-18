Пока вы спали: новые выборы в Молдове, поддержка Парижа и "находка" хирургов

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. В августе в Молдове стартует избирательная кампания в местные органы власти. Об этом заявил президент страны Игорь Додон. Глава республики, выступая в понедельник вечером на одном из частных телеканалов, напомнил, что в коалиционном соглашении фракций Партии социалистов и блока ACUM была обозначена также и дата местных выборов.
"Насколько я знаю, подготовлен проект решения парламента, и, скорее всего, местные выборы будут назначены на 20 октября. Это значит, что 20 августа начинается избирательный период", – сказал президент.
Он отметил, что до тех пор предстоит решить ряд вопросов с Центризбиркомом.
"Должен быть новый состав Центральной избирательной комиссии, который проведет выборы честно и транспарентно", - добавил Додон.
Сегодня парламент соберется на свое заседание, в повестку дня включен вопрос о дате выборов в местные органы власти.
Франция вступилась за Россию
Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Забытые "щипцы"
Россиянка более 20 лет мучилась от боли из-за забытых в животе хирургических зажимов. Об этом пишут российские СМИ. История случилась во Владикавказе. Женщина 23 года жила с огромными металлическими зажимами в животе, которые врачи оставили во время кесарева сечения. Врачи назначили ей обезболивающие препараты, однако жизнь превратилась в кошмар, передают российские СМИ.
Обнаружить хирургические инструменты удалось с помощью рентгена. Теперь женщину ожидает новая операция. В Минздраве по Северной Осетии пообещали решить все финансовые вопросы, связанные с лечением.
Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости