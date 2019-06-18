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Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов

Президент США пообещал начать масштабную депортацию мигрантов

© Sputnik / Ирина Калашникова
В мире
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Президент США Дональд Трамп заявил,что иммиграционная и таможенная полиция начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские власти начнут на следующей неделе депортацию миллионов иммигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах незаконно.

"На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - такую запись сделал Трамп на своей странице в Twitter.

​Он отметил, что "Мексика с помощью своих иммиграционных законов делает очень хорошую работу по остановке людей до того, как они достигнут нашей южной границы".

Трамп также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Это соглашение предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда.

В январе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что в стране по крайней мере 25,7 миллиона нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет.

"Расходы на нелегальную иммиграцию на данный момент в этом году составили 18 959 495 168 долларов. Расходы за пятницу составили 603 331 392 доллара. В нашей стране по крайней мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет. Смехотворно!" - написал тогда глава США.

Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, а после теракта в Нью-Йорке, который совершил гражданин Узбекистана, он вновь выступил с инициативой ужесточить миграционное законодательство страны, в частности, остановить семейную миграцию.

Тогда эксперты стали опасаться, что американские власти могут усилить проверку въезжающих в страну иностранцев и в первую очередь выходцев из Центральной Азии.



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