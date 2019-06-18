Президент США пообещал начать масштабную депортацию мигрантов

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские власти начнут на следующей неделе депортацию миллионов иммигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах незаконно.

"На следующей неделе иммиграционно-таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - такую запись сделал Трамп на своей странице в Twitter.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

​Он отметил, что "Мексика с помощью своих иммиграционных законов делает очень хорошую работу по остановке людей до того, как они достигнут нашей южной границы".

Трамп также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Это соглашение предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда.

В январе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что в стране по крайней мере 25,7 миллиона нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет.

"Расходы на нелегальную иммиграцию на данный момент в этом году составили 18 959 495 168 долларов. Расходы за пятницу составили 603 331 392 доллара. В нашей стране по крайней мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет. Смехотворно!" - написал тогда глава США.

Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, а после теракта в Нью-Йорке, который совершил гражданин Узбекистана, он вновь выступил с инициативой ужесточить миграционное законодательство страны, в частности, остановить семейную миграцию.

Тогда эксперты стали опасаться, что американские власти могут усилить проверку въезжающих в страну иностранцев и в первую очередь выходцев из Центральной Азии.