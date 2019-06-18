МИД России: агентство Sputnik подвергается в Литве откровенной травле

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле, заявили в МИД РФ, комментируя призывы литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.

Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.

"В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство "Спутник", осуществляющее свою деятельность в стране в полном соответствии с законом и высокими журналистскими стандартами, и вовсе подвергается откровенной травле", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве также напомнили, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, которому после допроса и обысков был запрещен въезд в республику на пять лет.

"Это уже становится традицией — получать фидбек на нашу работу в виде прессинга и задержаний. Нас не любят в фоновом режиме, но время от времени стрелка индикатора ненависти уходит к верхней границе — к страху", - заявил коллега Касема, шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцовс.

МИД РФ также заявил, что Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и правозащитников отреагировать на призыв литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK