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Герб РФ на здании министерства иностранных дел в Москве

МИД России: агентство Sputnik подвергается в Литве откровенной травле

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле, заявили в МИД РФ, комментируя призывы литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.

Ранее сообщалось, что члены оппозиционной партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.

"В Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство "Спутник", осуществляющее свою деятельность в стране в полном соответствии с законом и высокими журналистскими стандартами, и вовсе подвергается откровенной травле", - заявили в МИД РФ.

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса
© Sputnik /
Марат Касем - об инциденте в аэропорту Вильнюса и выдворении из страны
В ведомстве также напомнили, что в конце мая в аэропорту Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, которому после допроса и обысков был запрещен въезд в республику на пять лет.

"Это уже становится традицией — получать фидбек на нашу работу в виде прессинга и задержаний. Нас не любят в фоновом режиме, но время от времени стрелка индикатора ненависти уходит к верхней границе — к страху", - заявил коллега Касема, шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцовс.

МИД РФ также заявил, что Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и правозащитников отреагировать на призыв литовских парламентариев запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва.

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