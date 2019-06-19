Пока вы спали: Санду выслушала журналистов, Трамп выбрал второй срок

Обзор интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду пообещала руководителям СМИ, что правительство сделает все возможное для обеспечения функционирования свободной прессы. Об этом Санду заявила во время встречи с представителями масс-медиа. Встреча носила неформальный характер, но обсудили журналисты с премьером серьезные вопросы.

По ее словам, правительство составит план действий на 100 дней, в котором будут обозначены меры для решения проблем. Журналисты озвучили наиболее острые из них. Это неэффективность Координационного совета по телевидению и радио (КСТР), ограничение доступа к информации, представляющий общественный интерес, монополизация рынка рекламы, давление на журналистов и завышенные тарифы на аренду офисов для СМИ.

Трамп-2020

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении бороться за высший пост в 2020 году.

О своем решении он заявил сторонникам в Орландо (штат Флорида) ровно спустя четыре года после прошлого старта избирательной кампании. "2016 год был определяющим в истории. Никто не сделал столько, сколько мы. И в 2020-м мы сделаем это снова", – сказал он.

Трамп пожаловался, что с самого первого дня в Белом доме подвергался нападкам со стороны лживых СМИ и сторонников "охоты на ведьм". Он также обрисовал тревожную картину того, как будет выглядеть мир, если он проиграет в 2020 году: по его мнению, критики власти ведут себя "не по-американски", а демократы "хотят уничтожить вас и хотят уничтожить страну, какой мы ее знаем".

Меркель нездоровится?

Мировые СМИ активно обсуждают плохое самочувствие канцлера Германии Ангелы Меркель во время ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета New York Post сообщила, что Ангела Меркель несколько раз вздрагивала, когда стояла с новым украинским лидером на жаре в Берлине.

"Все тело Меркель заметно дрожало, она сжала губы, когда стояла рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в 82-градусной жаре (28 градусов по Цельсию), в то время как военный оркестр исполнял национальные гимны их стран", - пишет газета. Газета Sun сообщает, что сама Меркель опровергла все серьезные опасения, заявив, что 28-градусная жара вызвала у нее обезвоживание.

Газета отмечает, что оба политика стояли в костюмах, при этом после "музыкального представления Меркель уже выглядела лучше, она быстро пошла по красной ковровой дорожке с Зеленским, останавливаясь ненадолго, чтобы поприветствовать военный оркестр".

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По данным газеты Evening Standard, канцлер позже заявила, что во время пресс-конференции после приема Меркель улыбнулась, когда ее спросили о самочувствии, и сказала, что с ней "все в порядке". "Как только я выпила не меньше трех стаканов воды, которые мне, очевидно, были нужны, я чувствую себя очень хорошо", - цитирует издание Меркель. Газета New Zealand Herald отмечает, что Зеленский, присутствовавший на этой пресс-конференции, также заверил журналистов, что "она (Меркель) в полном порядке". В СМИ отмечается, что это не первый случай, когда Меркель начинает дрожать, стоя под солнцем, в прошлом это тоже было связано с обезвоживанием организма.

"Либра-Калибра" от Facebook

Компания Facebook официально объявила о создании криптовалюты. Называться она будет Libra. Появится и онлайн-кошелек - Calibra . "Денежки" введут в оборот в 2020 году. Кошельком Calibra, как обещают в компании, можно будет пользоваться как с помощью отдельного приложения, так и прямо из Facebook Messenger и WhatsApp.

Проект позиционируется как попытка дать доступ к базовым финансовым услугам тем, кто его сейчас лишен: в пресс-релизе говорится, что активного счета в банке нет у почти половины взрослого населения Земли (а в развивающихся странах и среди женщин ситуация еще хуже), что у малого бизнеса недостаточно доступа к кредитам, а мигранты тратят миллиарды на совершение денежных переводов. Один из слоганов на сайте Libra гласит:

The Verge формулирует цель проекта как создание "первой по-настоящему мейнстримовой криптовалюты".

Пока к ассоциации присоединились около 30 членов, в том числе платежные системы Mastercard, Visa, PayPal, интернет-магазин eBay, музыкальный сервис Spotify, сервисы заказа такси Lyft и Uber, криптвалютная биржа Coinbase, несколько венчурных компаний, а также некоммерческие и научные организации, в том числе Всемирный женский банк (Womenʼs World Bank). Facebook рассчитывает довести число членов до ста к моменту запуска.

Когда наденут шапку-невидимку?

Российские ученые сумели объяснить эффект шапки-невидимки и даже приблизились к ее созданию. В университете информационных технологий, механики и оптики открыли наночастицы, которые отбрасывают падающий на них свет только в боковом направлении. То есть к источнику обратно он не отражается. Оказалось, что поверхность с такими элементами становится невидимой.

Пока ученые раскрыли лишь один секрет: в основе эффекта — миниатюрные кубы из кремния размером всего 250 нанометров, в миллион раз меньше этого планшета. Сейчас результаты эксперимента готовят к публикации в мировых научных изданиях. Но главное — какие перспективы открываются в производстве маскирующих материалов.

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