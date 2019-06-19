Вышинский - новой власти: мое дело позорит Украину

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Мотив задержания руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского был политическим. Так считает сам журналист.

Дело Вышинского обсуждают в Брюсселе и Европарламенте

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания был абсолютно политическим. Дело мое носит политический характер, а нисколько не установить истину, наказать виновных. Им было важно держать меня в тюрьме для того, чтобы шантажировать моим возможным обменом. Новые власти, надеюсь, понимают, что мое дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Европарламенте, в ОБСЕ, оно просто позорит страну", - сказал Вышинский журналистам после суда.

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Также он отметил, что его состояние в пределах нормы, но возникают периодически проблемы со здоровьем.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Хроника задержания журналиста

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.

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Ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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