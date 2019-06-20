Корь у границ Молдовы: более 54 тысяч человек заболели на Украине

Жителям нашей республики, которые отправляются на отдых в соседнюю страну, необходимо проявлять осторожность: более 54 тысяч человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. С начала года корью на Украине заболели 54 065 человек. Центр общественного здоровья украинского Минздрава бьет тревогу. И не зря. Из общего числа заболевших 25 439 взрослых и 28 626 детей, от осложнений умерли 18 человек.

В разгар летнего сезона гражданам Молдовы, которые отправятся на Черное море, необходимо предпринимать меры предосторожности, чтобы не заразиться опасным вирусом.

По данным пресс-службы Центра общественного здоровья украинского Минздрава, за прошлую неделю корью заболели 967 человек - 463 взрослых и 531 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской и Харьковской областях, а также в Киеве. Однако это не означает, что жителям Одесской области, где находятся популярные морские курорты, можно расслабиться.

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Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Дети - в группе риска

По словам доцента кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья Сеченовского университета (РФ) Ольги Чернявской, дети в возрасте до года (первую вакцинацию от кори делают только в 12 месяцев) и те, кого нельзя прививать по медицинским показаниям, прежде всего, оказываются в зоне риска. Привитых же и переболевших корью спасает приобретенный иммунитет.

Согласно последним данным европейского регионального бюро ВОЗ, в некоторых странах можно говорить уже об эпидемии кори. Прежде всего речь идет об Украине, где в 2018 году было зарегистрировано свыше 53 тысяч случаев заражения. Высок уровень заболеваемости в Грузии, Сербии и Албании.

Есть такое понятие — коллективный иммунитет. Чтобы вообще избавиться от какой-то управляемой инфекции — той, против которой есть действующая вакцина, — нужно привить не меньше 95 процентов населения.

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Устойчивый вирус

Корь — очень контагиозная инфекция, то есть для заражения даже не обязательно контактировать с больным, достаточно просто побывать в помещении, где он до этого находился. Поэтому вероятность заразиться для непривитого человека — почти стопроцентная.

Даже при нынешнем уровне медицины специфического лечения от вируса, вызывающего корь, нет. Врачи просто снимают симптомы препаратами, не способными повлиять на течение болезни, тем более — ускорить выздоровление.

Поэтому при вспышке кори в "непривитом мире" смертность может достигать десяти процентов, причем в основном умирают дети в возрасте до пяти лет. Треть заболевших получают тяжелые осложнения — слепоту, энцефалит, диарею, пневмонию.

© Sputnik / Корь

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