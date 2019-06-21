Пока вы спали: депутатские штрафы, решение Трампа, протест в Тбилиси

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Молдавских депутатов ожидают штрафы. Все законодатели, которые не представили декларации о благосостоянии за 2018 год в Национальный орган по вопросам неподкупности, могут быть наказаны.
В парламенте нынешнего созыва таких пять человек. Уже начаты разбирательства в связи с допущенными нарушениями. По закону, депутатам может грозить штраф в размере от 2500 до 5000 леев.
Операция в Иране
Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации.
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Трамп первоначально одобрил удары по ряду иранских объектов, в том числе по РЛС и ракетным установкам. Операция была отменена на ранней стадии планирования. В СМИ утверждается, что удары планировалось нанести рано утром в пятницу по времени Ирана, чтобы минимизировать возможное число жертв среди иранских военных и мирного населения. Пока неизвестно с чем связана отмена операции - либо Белый дом просто передумал, либо столкнулся с некими трудностями логистического или стратегического характера.
Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.
В Тбилиси разогнали протест перед зданием парламента
Спецназ разогнал митинговавших перед зданием парламента в центре Тбилиси, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули, передает Sputnik Грузия.
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Пострадали 30 участников акции и 39 полицейских, сказал советник премьера Грузии Давид Сергеенко. Скорая помощь оказывает помощь раненым.
Среди них есть и журналисты. Во время акции протеста ранен резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly. Он вел прямую трансляцию в момент выстрела. По его словам, в тот момент обстановка очень обострилась.
"Спецназ открыл огонь резиновыми пулями и пустил слезоточивый газ. Я пытался снимать, и вдруг резкая боль в области печени - это была резиновая пуля. Рукой проверил - была кровь, сразу обратился к скорой помощи", - цитирует Telegram-канал RT слова продюсера Ruptly.
"ВКонтакте" проведет онлайн-выпускной для школьников
Традиционная онлайн-вечеринка "Основной выпускной" пройдет в группе "Ночной контакт", сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".
Выпускники в третий раз соберутся на площадке социальной сети, чтобы вместе с артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени.
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Прямой эфир "Основного выпускного" начнется в полдень 21 июня. На мероприятии выступят артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.
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