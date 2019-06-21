Официальные данные: миллионы итальянцев живут в абсолютной бедности

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Более 8,4 процента населения Италии живут в абсолютной бедности, согласно данным 2018 года, недавно представленным Национальным статистическим управлением Италии Istat, сообщает портал The Local Italia.

Таким образом, число семей, живущих в бедности, увеличилось на три миллиона с 2005 года, или на 1,8 процента, что является самым высоким показателем, зарегистрированным Istat, и вдвое превышает докризисный показатель. Istat определяет абсолютную бедность как "невозможность получить товары и услуги, необходимые для поддержания приемлемого уровня жизни".

В апреле правительство Италии предложило схему обеспечения гарантированного минимального дохода граждан в рамках программы по борьбе с бедностью, эта проблема стала одним из наиболее важных пунктов политической программы Движения пяти звезд (M5S).

На юге Италии, где M5S пользуется наиболее широкой поддержкой, число людей, живущих в условиях абсолютной бедности, составляет 9,6 процента, а среди жителей островов бедных уже 11 процентов, по данным Istat.

Наименьшее количество тех, кто живет в абсолютной бедности, зарегистрировано в Риме - 6,6 процента, а также в северных регионах, в том числе в столице финансового капитала – Милане, где уровень абсолютной бедности составляет 7 процентов.

Кроме абсолютной бедности, существует также критерий "относительной бедности", определяемый, как доход, составляющий менее половины среднего национального показателя. Число итальянцев, живущих в "относительной бедности", несколько снизился - до 15 процентов от общей численности населения по сравнению с 15,6 процента в 2017 году.

Нехватка рабочих мест указана в качестве основной причины бедности: 28 процентов итальянских безработных жили в условиях бедности в 2018 году, тогда как в 2017 году их доля составляла 26,7 процента. Италия переживает уже третью рецессию в этом десятилетии, а уровень безработицы на сегодня составляет 10,2 процента, что выше среднего показателя по зоне евро. Несмотря на то, что уровень безработицы медленно снижается, статистика показывает, что в Италии растет доля малооплачиваемой и сезонной занятости.

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