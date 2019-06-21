Медведев и Додон провели конструктивную беседу

Встреча Медведева с Додоном прошла через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Молдовы Игоря Додона прошла конструктивно, есть хороший шанс придать дополнительную динамику отношениям между странами после политических изменений в республике, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Встреча прошла очень конструктивно, Дмитрий Анатольевич отметил, что у нас есть хороший шанс для того, чтобы придать новую динамику российско-молдавским отношениям с учетом изменений политической ситуации, произошедшей в Молдове", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Медведев также отметил важность активного взаимодействия по линии правительств двух стран, а также подтвердил готовность к развитию сотрудничества с молдавскими коллегами.

Встреча Медведева с Додоном прошла через несколько дней после окончания в Молдавии крупного политического кризиса.

В начале июня пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.

Додон заявил ранее, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца. По его словам, новое правительство и парламентское большинство неоднородное, разное, но соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе, половина которого хочет быть ближе с ЕАЭС, с Россией, другие - с Евросоюзом.

Впервые левые и правые партии объединились, и сейчас надо "поддержать это хрупкое равновесие" в стране, отметил Додон.