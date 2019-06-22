Пока вы спали: самовыдвижение в СИБ, отравленные слоны и обвинения Трампу

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Пока молдавские депутаты, члены правительства и представители партий ищут кандидата на должность главы Службы информации и безопасности (СИБ), руководитель одного из интернет-провайдера Александр Македон заявил, что видит себя на этом посту.

Он рассказал журналистам, что уже беседовал на эту тему с представителями блока ACUM. Македону ещё предстоит подобный разговор с президентом страны. Предприниматель считает, что, если он возглавит спецслужбу, то сможет уличить преступления, которые совершали представители предыдущей власти.

Очередной секс-скандал с Трампом

Американская журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в примерочной универмага Bergdorf Goodman. По ее словам, случилось это еще в 90-е годы. О факте журналистка рассказала в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах журнала New York Magazine. По словам журналистки, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям.

Трамп не удивился такому скандальному заявлению, так как ранее не менее 20 женщин обвинили его а в домогательствах. Ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Президент США опроверг и слова Кэролл, сославшись на ее писательскую фантазию

"Я никогда в жизни не встречал этого человека. Она пытается продать новую книгу, это должно указывать на ее мотивацию. Она должна продаваться в разделе художественной литературы", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном телеканалом CNBC.

Trump responds to sexual assault accusations: 'Shame on those who make up false stories of assault' https://t.co/726OlQnHyk — CNBC (@CNBC) 21 июня 2019 г.

​"Если у кого-то есть информация, что Демократическая партия работает с госпожой Кэрролл или New York Magazine, пожалуйста, сообщите нам об этом как можно скорее. Мир должен знать, что происходит на самом деле. Это позор, и люди должны дорого платить за такие ложные обвинения", - добавил Трамп.

Грифы отравились тушами слонов

По меньшей мере 537 грифов умерли в Центральном округе Ботсваны после того, как съели останки отравленных браконьерами слонов, говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в Facebook, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, смерть птиц была вызвана находящимися в трех тушах слонов химикатами. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию. Образцы туш и почвы были доставлены в лабораторию.

Среди умерших птиц - 10 капских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 468 африканских грифов, 17 белогорлых грифов и 28 бурых стервятников. Также на месте были найдены два каменных орла.

Департамент дикой природы и национальных парков выразил обеспокоенность поведением лиц, которые намеренно отравляют животных.

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