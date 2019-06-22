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Футбол. Футболист Диего Марадона на зрительской трибуне

Марадона заявил, что все в порядке у него с головой

© Sputnik / Михаил Сербин
В мире
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В ближайшее время лучшему футболисту ХХ века Диего Марадоне предстоят две операции. Но они никак не связаны с деменцией.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Легенда футбола, аргентинец Диего Марадона прибывает в добром здравии, о чем он сам оповестил в Instagram своих поклонников и подписчиков. Он опроверг слухи, что у него диагноз "болезнь Альцгеймера". Марадона обвинил медиков в клевете, а журналистов попросил не распространять слухи.

"Врачи говорят неправду. Они лгут, что у меня болезнь Альцгеймера, но они даже не понимают, что это такое. Люди, которые страдают этим недугом, умирают. Но я жив и здоров. И не собираюсь умирать. Журналисты распространяют слухи, внося путаницу", — сказал Марадона.

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Слухи о болезни появились после обследования легенды футбола, у которого с лета прошлого года проблемы со здоровьем. В ближайшее время ему предстоит операции на колене и плече.

Из-за проблем со здоровьем он не смог посетить Кубок Америки, который в эти дни проходит в Бразилии.

Диего Марадона признан лучшим футболистом прошлого века по голосованию на официальном сайте ФИФА, а по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й по популярности футболист в XX веке. 

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции. Недуг заключается в дегенерации клеток мозга, что вызывает потерю кратковременной памяти, апатию, начинаются проблемы с речью и ориентацией в пространстве.

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