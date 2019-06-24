Мир за сутки: смерть российского актера, туристическая полиция в Затоке

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.
"Не стало Андрея Харитонова. Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал режиссер.
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Актеру было 59 лет. Причина смерти не называется.
Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме. Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов", "Вольный ветер".
С 1984 по 1990 годы он был ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991-м Харитонов снял художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград, включая специальный приз фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных".
В Затоке появилась туристическая полиция
Станция туристической полиции заработала в курортном поселке Затока Одесской области. Задачей подразделения стало круглосуточное обеспечение безопасности гостей и местных жителей.
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Станция находится в центре поселка. Правоохранители действуют в составе пеших и автомобильных патрулей, которые курсируют в прибрежной зоне.
Летом в Затоку съезжается до 100 тысяч отдыхающих.
"Гости и местные жители должны чувствовать себя в безопасности, причем в любой ситуации", - считают в туристической полиции.
У островов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у островов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Эпицентр подземных толчков располагался в 288 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 208,3 километров.
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Первоначально магнитуда была определена как 7,2, затем повышена до 7,5, а сейчас равняется 7,3. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
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