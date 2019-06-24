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Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов

Власти стран ЕС стали меньше предоставлять убежище мигрантам

© Sputnik / Ирина Калашникова
В мире
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При этом в 2018 году большинство заявлений о предоставлении убежища было подано в Германии, Франции, Греции, Италии и Испании.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Число прошений от беженцев на предоставление убежища в странах ЕС снижается. Причем происходит это третий год подряд. Стоит отметить, что в 2018 году зафиксировано также и снижение положительных ответов от властей на предоставление убежища. Об этом говорится в докладе Европейского офиса по предоставлению убежища (EASO).

"В 2018 году в странах ЕС+ (данные включают Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн и Исландию - ред.) было подано 664 тысячи 480 заявок на международную защиту, что свидетельствует о снижении третий год подряд, на этот раз на 10%", - говорится в ежегодном докладе агентства.

Число прошений, таким образом, сопоставимо с уровнем 2014 года, отмечает РИА Новости. 

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"Миграционное давление на внешних границах ЕС снижается третий год подряд", - говорится в документе.

Больше всего прошений о предоставлении убежища в 2018 году поступило от граждан Сирии, Афганистана и Ирака (вместе они составили более четверти всех заявителей - 27%).

В топ-10 вошли также Пакистан, Нигерия, Иран, Турция (по 4%), Венесуэла, Албания и Грузия (по 3%).

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"Что касается принимающих стран, то в 2018 году большинство заявлений о предоставлении убежища было подано в Германии, Франции, Греции, Италии и Испании. В совокупности на эти пять стран пришлось почти три четверти всех заявок, поданных в ЕС+", - говорится в докладе.

При этом власти выдали в 2018 году чуть больше 601,5 тысячи решений в первой инстанции, что "на 39% меньше по сравнению с 2017 годом".

Таким образом, в 2018 году в ЕС+ было подано в целом больше прошений, чем вынесено решений. Большинство решений (367,3 тысячи, или 61%) были отрицательными, без предоставления защиты.

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Общий показатель признания в первой инстанции в 2018 году составил 39%, "снизившись на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом". Более низкие показатели признания статуса беженца по сравнению с предыдущим годом были зарегистрированы для заявителей из Сомали, Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.

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При этом для просителей из Венесуэлы, Китая, Сальвадора и Турции "были зарегистрированы колебания в сторону увеличения". Самые высокие показатели признания были в отношении заявителей из Йемена (89%), Сирии (88%) и Эритреи (85%), а самые низкие - для заявителей из Молдовы (1%), Северной Македонии (2%) и Грузии (5%).

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Теги:
ЕС, убежище, Мигранты


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