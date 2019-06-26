Пока вы спали: визит миссии МВФ в Молдову, землетрясение 6,7 баллов

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В среду начинается визит оценочной миссии Международного валютного фонда (МВФ). Группа экспертов во главе с Рубеном Атояном будет работать в Молдове до 10 июля. Она проведет оценку макроэкономической ситуации.
В Кишиневе намечены встречи с премьер-министром Майей Санду и министром финансов Натальей Гаврилицэ.
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Предыдущий визит оценочной миссии МВФ проходил в марте. По его итогам фонд выступил с прогнозом об экономическом росте в нашей стране в этом году на уровне 3,7 процента.
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7
Второе за сутки сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда составила 6,7, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился на глубине порядка 60 километров в 108 километрах восточнее посёлка Усть-Камчатск", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, в посёлке Усть-Камчатск землетрясение ощущалось силой до четырёх баллов.
В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
Холдинг РТИ (входит в АФК "Система") провел летные испытания комплекса обнаружения низколетящих целей, в частности, беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе РТИ.
"Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца", входящий в группу компаний РТИ, развивает технологии создания радиолокационных комплексов для построения космических систем радиолокационного наблюдения поверхности Земли и околоземного пространства, что позволяет обнаруживать низколетящие цели. В 2018 году успешно проведены летные испытания бортовых радиолокационных комплексов по дистанционному зондированию Земли", - сказали в пресс-службе.
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В холдинге уточнили, что в комплексе реализованы инновационные методы обнаружения движущихся объектов и алгоритмы сверхразрешения при сканировании местности.
Женщина в США заплатила мошенникам $135 тыс за "борьбу с русскими хакерами"
Жительница США заплатила компьютерным мошенникам больше 136 тысяч долларов после того, как те убедили ее, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры", говорится в документах федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.
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Жители нью-йоркского района Бронкс Гунджит Малхотра, Гурджит Сингх и Джэс Пэл обвиняются по трем пунктам компьютерного мошенничества. Они с помощью вирусов-троянов взламывали компьютеры своих жертв и затем убеждали тех потратиться на починку и очистку от вирусов, говорится в обвинительном заключении.
"Жертва номер 9 сообщила правоохранительным органам, что с апреля 2018 года по февраль 2019 года она десятки раз говорила по телефону с лицами из "службы поддержки", которые сообщили жертве, что у ее компьютера проблемы с сетевой системной безопасностью, лицензией компьютерной компании и сетевым оборудованием... Каждые несколько недель эти лица звонили и говорили жертве, что с ее компьютером вновь проблемы, потому что "иногда ее взламывают русские", - говорится в обвинительном заключении.
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В результате жертва послала за год около 136 тысяч 600 долларов двум подставным компаниям за "технические услуги".
Среди других жертв мошенников также оказался мужчина, который поверил в рассказы о "русских хакерах". Правда, с него злоумышленникам удалось получить лишь 225 долларов.
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