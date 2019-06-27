Жители Европы хотели бы ввести особые налоги для интернет-гигантов

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Такие компании-гиганты, как Amazon, Facebook и Google, должны платить дополнительные налоги, считает большинство французов, немцев, британцев и американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

По исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 15 апреля 2019 года, дополнительный налог для фактических монополистов в своих отраслях интернет-технологий поддерживают 79% французов, 72% немцев, 71% британцев и 53% американцев.

Вехов: Facebook – инструмент информационной войны>>>

Против такого шага выступают 33% граждан США, 19% граждан ФРГ, 17% подданных Соединенного Королевства и 13% жителей Пятой республики.

Sputnik Мнения налог 1

При этом следует отметить, что в мае парламент Франции первым из высших законодательных органов стран "Большой семерки" проголосовал за введение 3-процентного налога для технологических компаний с годовым доходом не менее 750 млн евро.

Как показал опрос, во Франции, Великобритании и Германии люди с высшим образованием чаще, чем те, чей образовательный уровень определен как средний и низкий, высказываются за дополнительный налог для цифровых гигантов. Во Франции и Британии люди старше 35 лет чаше более молодых соотечественников поддерживают такую меру (81% против 71% и74% против 67% соответственно), в ФРГ в этом отношении наблюдается полный паритет (71% против 71%), а вот в США граждане моложе 35 лет чаще, чем люди, перешагнувшие данный возрастной рубеж, считают необходимым введение дополнительного налога для интернет-монополистов (66% против 48%).

Симоньян о блокировке в Facebook: это геополитическое противостояние>>>

Опрос был проведен компанией Ifop для информационного агентства Sputnik. В нем приняли участие 4010 респондентов в возрасте старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском.

СМИ: на Facebook в США могут наложить рекордно крупный штраф>>>

Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети "Вэйбо" превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Sputnik Мнения налог 2

Международный проект Sputnik.Мнения стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK