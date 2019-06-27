Ассанжа пытали, когда он жил в посольстве Эквадора – эксперт ООН

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж во время нахождения на территории посольства Эквадора в Лондоне подвергался длительному воздействию психологических пыток, рассказали в ООН.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж во время проживания на территории посольства Эквадора в Лондоне подвергался длительному воздействию психологических пыток. Об этом заявил спецдокладчик по вопросам пыток Нильс Мельцер со ссылкой на проведенную медицинскую экспертизу.

"Я приехал в Лондон как спецдокладчик по вопросам пыток, потому что я хотел увидеть Джулиана Ассанжа. И я взял с собой двух медэкспертов, потому что я знал, что влезаю в политизированное дело, и все, о чем я говорю, может подвергнуться атаке с другой стороны. Так что я хотел получить объективную, научно основанную медицинскую оценку", - сказал он.

Мельцер рассказал, что взял с собой на встречу с Ассанжем психиатра и судебно-медицинского эксперта, у которых имеется многолетний опыт работы с жертвами пыток. Врачи провели осмотр Ассанжа в соответствии с международно-признанными стандартами.

"Мы обнаружили, что Ассанж демонстрировал признаки, которые обычны для лиц, подвергавшихся психологическим пыткам в течение длительного периода времени – крайняя нервозность, посттравматический стресс, слабость мышления и психическое расстройство. Я не могу раскрывать все медицинские диагнозы из-за конфиденциальности, но это очень серьезные симптомы", - сказал Нильс Мельцер, которого цитирует РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что Ассанж находился в изоляции шесть лет, при этом он подвергался общественной травле, включая призывы к убийству и оскорбления.

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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну.

Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.

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