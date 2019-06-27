Пранкеры Вован и Лексус раскрыли подноготную пранк-сеансов с президентами

Гости подкаста "Как вы это делаете?!" пранкеры Вован и Лексус впервые рассказали о технологии организации телефонной связи с президентами, рассказали о том, как Порошенко стал их "серийной жертвой" и анонсировали переписку, которая может поссорить Украину с одним из европейских государств.

КИШИНЕВ, 27 июн - Sputnik. Путь от любительского розыгрыша российских звезд до продолжительных сеансов связи с первыми лицами государств у пранкеров Вована и Лексуса (в жизни Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) занял многие годы. Но метод проб и ошибок оказался действенным, и сегодня у журналистов сформировался целый список президентов-жертв пранкерских приколов.

"Бедолага Порошенко раза четыре становился жертвой нашего пранка. Мы звонили президенту Турции Эрдогану, генеральному секретарю НАТО Иенсу Столтенбергу, Макрону. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раза три попадался. Можно причислить к одному из удавшихся розыгрышей и возможного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - рассказали пранк-журналисты в беседе с автором подкаста "Как вы это делаете?!".

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Технологию подготовки к пранк-сеансу незатейливой не назовешь, тут требуется творческий подход и опыт. Ведь даже Порошенко, ставший "серийной жертвой" пранкеров, не сразу поддался на уловки журналистов.

После провалившийся попытки наладить с ним связь через спецкоммутатор правительственной связи Украины, пранкеры решили пойти другим путем и не ошиблись. В 2016 году Вован и Лексус организовали специальную связь, якобы, от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и даже купили виртуальный киргизский номер. Журналистам перезвонили из офиса Порошенко, проверили и даже попросили, чтобы разговор был от имени украинской стороны. Разговор не просто состоялся, а стал одним из фееричных в копилке пранкерских розыгрышей. Порошенко, ничего не подозревая, общался с "Атамбаевым" примерно 40 минут.

"Много интересного было. Порошенко просил поддержки по резолюции в ООН, рассказывал, как планирует восстанавливать Донбасс и Крым, какие его планы в СНГ, в отношениях с Россией и Путиным. В общем, жаловался. Еще сказал, что готов отдать свою фабрику номинальному лицу из Киргизии. Мы сказали, что можем помочь, чтобы на него националисты не давили по поводу того, что у него фабрика в России, предложили переоформить на какого-то киргиза. Он сказал, чтобы присылали человека, он готов был все устроить", - рассказали пранкеры.

Свое предназначение пранкеры видят в том, чтобы показать, кто такие первые лица, и что собой они представляют. Ведь это с виду кажется, что политики – самые умные и самые гениальные люди своей страны. На деле часто получается совсем наоборот.

"Скоро мы выложим премьера одной маленькой европейской страны, с которым мы общаемся почти год от имени Порошенко, и он весь этот год думает, что общается с президентом Украины. Глупее политика у нас никогда не было. Были, конечно, американские конгрессмены, но они же не первые лица государства. Очень ругал Зеленского, говорил, что Зеленский - популист, и такие люди не должны быть президентами. Думаю, что когда эта запись выйдет, то отношения между странами могут ухудшиться", - добавили журналисты.

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Скандальная запись разговора с премьером одной из маленьких европейских стран, которую ребята так и не назвали, будет обнародована до конца недели. А о всей подноготной пранкерского искусства, о том, чем низкий пранк отличается от высокого, как реагировали на их интервенции Собчак, Волочкова, Дибров и Моисеев журналисты рассказали в подкасте "Как вы это делаете?!".

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