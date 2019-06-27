Молдова и Литва создадут инвестиционный форум

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Министр иностранных Николай Попеску на совместном брифинге со своим коллегой - главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в Кишиневе заявил, что в скором времени страны создадут совместный инвестиционный форум.

"Мы обсудили углубление экономического сотрудничества и создание инвестиционного форума, чтобы привлечь в Молдову потенциальных инвесторов из Литвы. Также мы договорились о возможности признания молдавских водительских удостоверений в Литве", - сказал Попеску.

По его словам, речь также шла о восстановлении поддержки со стороны ЕС в политической и финансовой сферах.

"Наш визит — это четкое сообщение, что Молдова имеет значение для ЕС, мы приехали, чтобы обсудить конкретные шаги. Мы готовы оказать любую поддержку в области безопасности", - заявил в ответ Линкявичюс.

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