Пока все спали: Додон в Гагаузии, предложение Трампа, румын в "Барселоне"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон побывал на Балу выпускников Гагаузской автономии – торжественной церемонии, организованной на площади Победы в Комрате по случаю завершения учебы.

"Поздравил выпускников со знаменательным событием в их жизни, пожелал им достичь в дальнейшем успехов, быть всегда любознательными и усердными, верить в себя, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их, но никогда не забывать родной край и любимых учителей", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства также вручил почетные дипломы президента Молдовы выпускникам, которые отметились в процессе учебы и достигли высоких результатов. В 2019 году Додон намерен вручить такие дипломы ста лучшим выпускникам-лицеистам всей страны.

"Это красивое мероприятие стало уже традиционным и проходит третий год подряд, являясь жестом внимания и поощрения молодежи, а также импульсом, побуждающим их стремиться к новым высотам", - заключил Додон.

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу в демилитаризованной зоне

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею.

Трамп вылетает в Сеул из японской Осаки, где участвует в саммите G20, в субботу.

"После нескольких очень важных встреч с председателем КНР Си (Цзиньпином) я поеду из Японии в Южную Корею для встречи с президентом Мун (Чжэ Ином). Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным, я встречусь с ним на границе — в демилитаризованной зоне — чтобы пожать ему руку и поздороваться", — написал Трамп в Twitter.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 June 2019

​Позже, комментируя это предложение, президент заявил, что не согласовывал его с Ким Чен Ыном.

Трамп и северокорейский лидер провели с 2018 года два саммита в Сингапуре и Ханое, посвященные возможному отказу КНДР от ядерного оружия, однако не достигли конкретных результатов.

Румынский футболист в "Барселоне"?

Испанский футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику румынского "Вииторула" Янису Хаджи, пишет gsp.ro.

Как отмечает издание, переговоры о трансфере 20-летнего хавбека серьезно продвинулись вперед, "сине-гранатовые" готовы предложить за игрока 7-8 миллионов евро.

В материале говорится, что "Барселона" рассматривает возможность приобрести Хаджи и заявить его в резервную команду, выступающую в третьей лиге, но этот вариант не интересует футболиста. Альтернативный план - купить Хаджи и отдать его в аренду в одну из команд высшего дивизиона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".

Янис Хаджи, сын экс-футболиста "Барселоны" и мадридского "Реала" Георге Хаджи, выступает за "Вииторул" с начала 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии.

Алибасов пригласил трансгендеров в группу "На-На"

Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", на кастинг также приглашаются и трансгендеры, сообщил "Пятый канал".

"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", — сказал Алибасов.

К кандидатам на вступление в группу есть ряд других требований. Например, потенциальному члену группы должно быть 20-25 лет, а его рост должен быть не менее 178 сантиметров.

Группа "На-На" основана в 1989 году. За время существования музыкального коллектива его состав менялся, однако двое музыкантов из канонического состава Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин до сих пор продолжают выступать в группе.

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