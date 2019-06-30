Пока все спали: выборы в Гагаузии, День нацкостюма, корабли НАТО в Черном море

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Молдова в воскресенье отмечает день национального костюма, который в качестве праздника был утвержден в 2015 году.

Тогда было принято решение, что этот день ежегодно будут отмечать в последнее воскресенье июня. В 2019 году – это 30 июня.

"Стало прекрасной традицией, что в последнее воскресенье июня посольство Молдовы в России отмечает День Национального костюма. Национальный костюм представляет собой одну из важнейших форм культуры народа, символическое изложение его истории от истоков до современности", - говорится в опубликованном в воскресенье сообщении посольства Молдовы в РФ.

Ранее сообщалось, что Молдова и Румыния намерены подать в ЮНЕСКО заявку о внесении национальной рубашки в список нематериального культурного наследия.

Если старания ученых и чиновников из министерства культуры не пройдут даром, в список мировых шедевров внесут Ию - молдавскую национальную рубашку с вышитым наплечником. Именно ее исследователи считают уникальной.

Выборы в Гагаузии

Избирательные участки открылись в воскресенье для голосования на выборах башкана Гагаузии, сообщил на брифинге председатель ЦИК Гагаузии Иван Комур.

"Все избирательные участки были открыты вовремя, в списках избирателей включены 106068 избирателей", - сообщил Комур.

На должность башкана претендуют четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата.

Для выборов отпечатали 107499 бюллетеней. Из них 3108 бюллетеней на гагаузском языке, 2722— на государственном и еще 101669 бюллетень на русском языке.

Корабли НАТО в Черном море

США направили в Черное море эсминец "Карни" (USS Carney DDG 64) для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.

Отмечается, что это пятый "визит" американского военного корабля в регион, последний состоялся в апреле, когда в Черное море для участия в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец "Росс".

Украинская пресса пишет, что "Карни" уже начал переход Дарданелл.

Накануне в порт Одессы прибыл быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США, который также примет участие в учениях Sea Breeze 2019. Как сообщил портал "Думская.net", USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Судно доставило на Украину подразделение морских пехотинцев, которые станут участниками маневров.

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся 1 июля, они будут проходить на море, суше в воздухе и под водой.

По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Такой закон Петр Порошенко подписал в марте. Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

Историческое событие

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в воскресенье в демилитаризованной зоне на границе двух Корей и пожмут друг другу руки в рамках усилий по установлению мира на Корейском полуострове. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с Трампом в Сеуле.

"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и пожмут друг другу руки", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет 30 июня.

"Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения", - сказал Трамп.

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