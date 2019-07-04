Мир за сутки: скидка на газ для РМ, скандал вокруг КВН, учения в Черном море

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Президент Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.

"Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал развивать эту идею — не буду разглашать детали. Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность это обсудить с высшим руководством России, нам нужна скидка на четыре-пять месяцев до конца года", - заявил Додон в эфире одного из телеканалов.

По его словам, помочь разобраться в ситуации с тарифами должна и смена руководства "Молдовагаз".

"Я надеюсь, что в ближайшее время будет назначен новый руководитель предприятия, это должно делать правительство вместе с компанией "Газпром", это должно быть консолидированное решение. Кроме того, нужно оценить все имеющиеся резервы", - подчеркнул президент.

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Додон в начале июня в Санкт-Петербурге встречался с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и договорился с ним о начале переговоров по вопросам поставок и транзита газа с 1 января 2020 года.

Компанию Маслякова хотят лишить права на бренд КВН

ООО "Группа 7" намерена оспорить в суде по интеллектуальным правам признание товарного знака КВН общеизвестным телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков. Иск рассмотрят 19 августа.

Как следует из определения суда, к участию в деле в качестве третьих лиц, помимо ТТО "АМИК", привлечена Марина Топаз — вдова одного из основателей КВН Сергея Муратова.

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КВН выходит в эфир с ноября 1961 года. Александр Масляков стал ведущим "Клуба веселых и находчивых" в 1964-м. С 1990 года производством передачи занимается ТТО "АМИК", основанное Масляковым.

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.

Built by Royal Niestern Sander, Delfzjil & regularly based at Brest, @MarineNationale intelligence collection ship Dupuy de Lôme, fitted with both COMINT and ELINT equipment, transited Bosphorus towards the Black Sea to participate in @ExSeaBreeze. pic.twitter.com/b6DpafGVtB — Yörük Işık (@YorukIsik) 3 июля 2019 г.

Dupuy de Lôme предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.

Оборудование корабля включает в себя две навигационные РЛС, станции спутниковых систем связи, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, а также комплексы радио- и радиотехнической разведки.

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На данный момент в Черном море проходят украинско-американские учения Sea Breeze 2019. В них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. В российском МИД отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.

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