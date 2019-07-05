Пока вы спали: скорость интернета в Молдове, учения в Черном море

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КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Дружба между Россией и Италией имеет большой потенциал, заявил премьер Джузепе Конте по итогам визита президента России Владимира Путина в Рим и Ватикан.

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"Дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен: это ключевые слова, которые наилучшим образом описывают обстановку моей сегодняшней встречи с президентом Путиным", - написал Джузепе Конте в Facebook.

По его словам, они смогли детально обсудить вопросы международной политики в ходе двух встреч: в правительственном дворце Киджи и на ужине на вилле Мадама.

"Мы согласились с необходимостью открытого и всеобъемлющего подхода к диалогу, который должен запустить решения важнейших региональных кризисов, от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы", - отметил Конте.

Он добавил, что Москва может играть ведущую роль в разрешении этих кризисов.

Премьер подчеркнул, что Италию и Россию объединяет "глубокая восприимчивость к культуре и сильная любовь ко всем многочисленным формам художественного выражения в наследии человечества".

Скорость интернета в Молдове

Молдова заняла 60 место в рейтинге стран по скорости интернета, опустившись по сравнению с 2018 годом на 15 позиций.

Исследование проведенное компанией Cable.co.uk, определило страны с самыми высокими и самыми низкими скоростями широкополосного фиксированного интернета.

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Лидируют в рейтинге Тайвань, Сингапур, Япония, Норвегия, Швеция, Дания, Люксембург. Румыния - на 37-ом месте. Украина - на 81-ом. Россия на 54-ом.

Учения в Черном море

Российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где одновременно проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze.

"Группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря", - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

В российских учениях задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".

Экипажи совместно маневрируют в морских полигонах, а также перестраиваются в сложные строи и совместные ордеры. На завершающем этапе учений в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

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"Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си-Бриз-2019" в северо-западной части Черного моря", - добавили в релизе.

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