Мир за сутки: потеющая Аляска, "невозможный" металл, штрафы самокатчикам

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. В нашей подборке - свежайшие новости с трех континентов.

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Как следует из данных метеорологов, в четверг, 4 июля, температура в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, поднялась до 32,2 градуса по Цельсию. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июне 1969 года и составляло лишь 29,4 градуса.

Рекордные температурные максимумы в четверг также отмечены в населенных пунктах Кенай – 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, а также Кинг-Салмон – 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года).

В заявлении говорится, что жара, близкая к рекордной, сохранится в южных районах Аляски и в выходные.

"Невозможный металл"

Физики из Австралии выяснили, что соединение вольфрама и теллура одновременно обладает и металлическими свойствами, и представляет собой ферроэлектрик, один из "материалов будущего". Этот сплав может стать основой для сверхэкономичных компьютеров, пишут ученые в журнале Science Advances.

"Еще в шестидесятых годах теоретики предсказали, что ферроэлектрические металлы должны существовать, однако мы смогли создать их только сейчас. Другие многослойные металлические материалы тоже должны обладать подобными свойствами, и мы планируем продолжать их поиски", — рассказывает Панкадж Шарма (Pankaj Sharma) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Оксид гафния и некоторые другие природные материалы, такие как соли винной кислоты, бария и титана, обладают необычным свойством – электроны в них распределены неравномерно, причем их положением можно управлять, используя сильные электрические поля.

Благодаря этому свойству кристаллы подобных веществ, которые физики называют ферроэлектрики или сегнетоэлектрики, можно использовать в качестве "памяти будущего", информация в которой записывается в виде положения подобных "кучек" электронов.

Она будет работать с такой же скоростью, как и современная ОЗУ, но при этом она не будет терять информацию при отключении питания, и будет почти "вечной" по сравнению с флеш-чипами. Вдобавок, чтение и запись информации потребует крайне небольших порций энергии по сравнению с кремниевыми транзисторами и магнитными дисками, что заметно уменьшит аппетиты компьютеров будущего.

Для водителей электросамокатов "казацкая вольница" заканчивается

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"Сейчас активно развивается такой вид транспорта как электросамокаты и другие виды транспорта, не попадающие ни под какую категорию. Сейчас мы готовим изменения в Кодекс об административных правонарушениях - об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств", - цитирует пресс-служба первого заместителя руководителя организации Александра Ходакова.

По его словам, пока это предложение находится в стадии обсуждения, внести изменения такого плана - довольно длительная процедура. Сроки пока не называются.

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