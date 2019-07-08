Захарова прокомментировала оскорбительные выпады в адрес Путина

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на скандальное поведение грузинского журналиста на канале "Рустави 2", оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире.

В воскресенье, 7 июля, в эфире грузинского телеканала вышла авторская программа местного журналиста, он начал выпуск передачи с оскорблений российского президента Владимира Путина и его родителей.

Захарова прокомментировала эти оскорбительные выпады, подчеркнув, что это - часть предвыборной кампании оппозиционного грузинского политика, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится на Украине.

"У Саакашвили началась предвыборная кампания... стартовала фаза "последний бой". Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. "Рустави 2" - инструмент его политики. Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным", - написала Захарова в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал действия телеканала агрессией против грузинского народа со стороны бывшей правящей партии "Единое национальное движение", основанной Михаилом Саакашвили.

Как передает Sputnik Грузия, Генеральный директор телеканала Николоз Гварамия публично принес извинения за поведение грузинского телеведущего.

Поведение журналиста вызвало общественный резонанс в стране. После эфира люди пришли к зданию "Рустави 2" и устроили митинг. Протестующие требовали руководство телеканала уволить ведущего.

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