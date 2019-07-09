Пока вы спали: ЧП в Дубоссарском районе, фильм Оливера Стоуна, дефолт в США

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Трагический случай произошёл в Дубоссарском районе: 37-летний мужчина залез на бетонный столб, чтобы обрезать обесточенные электрические провода. Однако столб не выдержал нагрузки и обрушился, придавив мужчину.

По пути в больницу пострадавший скончался от полученных телесных повреждений, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Медики констатировали, что у мужчины было массивное внутреннее кровотечение, травма костей таза и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Дефолт в США: вероятные сценарии

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, говорится в докладе Центра двухпартийной политики (BPC).

Один из экс-министров правительства Филипа назначен советником Додона>>>

Так, аналитики подчеркивают, что США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению. При этом ранее специалисты предсказывали, что США превысят эту отметку лишь в октябре-ноябре 2019 года.

Причиной этого стали слишком низкие налоговые поступления, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6 процентов.

Кроме того, отмечается, что нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, однако вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.

Как заявил руководитель отдела экономической политики BPC Шай Акабас, правительство не должно уходить в отпуск без соответствующего решения о госдолге. По его словам, в противном случае, Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина

Владимир Путин рассказал о своем отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину". Об этом сообщается на сайте Первого канала.

В частности, Стоун обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — сказал Путин.

Пострадавшие вкладчики MAIB: мы просто хотим вернуть свои деньги>>>

Премьера ленты состоится на телеканале "Россия 1" 19 июля, в 21:00.

Лексус и Вован разыграли премьера Северной Македонии

На записи слышно, как Заев якобы согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви.

"У вас отличные шансы. Я разговаривал с патриархом Варфоломеем, и мы обсудили все общие дела, и я также обратил его внимание на ваш вопрос, и он сказал, что мы можем запустить процесс. Но я должен сообщить об одном условии. Я сделал денежное пожертвование лично патриарху Варфоломею", - сказали пранкеры Заеву.

Далее они говорят, что "выполнение условия, помимо всего прочего, также сможет вам помочь", отмечает РИА Новости.

"Сумма, которую я обозначил, - это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму, 150 тысяч", - заявили пранкеры.

Как следует из записи, Заев согласился, заявив, что "это очень хорошо, без проблем".

"Да. Хорошо, пожертвование будет сделано наличными. Мы сделаем это пожертвование, потому что им нужна поддержка. Так и поступим", - добавил премьер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK