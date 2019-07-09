Чижов: новые руководители ЕС будут работать по курсу стран Евросоюза

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов высказал свое мнение относительно того, что будет дальше в структурах ЕС.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Новые руководители в институтах власти Евросоюза будут действовать по направлению, указанному странами ЕС. Все дело в том, что Евросоюз – это не единое государство, а союз независимых, суверенных стран, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Конечно, новые еврочиновники будут формулировать свою политику. Однако основные решения принимают все равно страны-члены ЕС. Ведь Евросоюз – это не единое государство и даже не конфедерация, это союз независимых, суверенных государств", - сказал он в интервью РИА Новости.

Чижов согласился с тем, что новые лидеры будут действовать по направлению, указанному странами ЕС, по тем принципам, которые будут вырабатываться в столицах государств союза.

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