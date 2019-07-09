Знаменитый рокер высмеял Трампа

Легенда рок-сцены Мик Джаггер напомнил президенту США, что у британцев не было в 1775 году аэропортов.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Британский певец и рок-музыкант Мик Джаггер высмеял во время концерта своей группы The Rolling Stones речь Дональда Трампа, который тот произнес в честь Дня независимости США.

Глава Белого дома заявил 4 июля, что американская армия захватила британские аэропорты во время войны 1775 года.

Легендарный "роллинг" напомнил американскому президенту, что в 18 веке у британцев вообще не было аэропортов. Джаггер даже в шутку сожалел об этом, передает издание The Independent.

Кстати, Трамп оправдался за свои слова, заявив, что всему виной - телесуфлёр, который, по его словам, сломался во время дождя.

Группа Rolling Stones ("катящиеся камни", идиоматический перевод — "вольные странники" или "бродяги") образовалась в 1962 году и многие годы соперничала по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в рок, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рок-музыки.

А вы знали, что?

Первым человеком, который догадался оснастить планер мотором и получить, таким образом, полноценный самолет, стал британец Уильям Хенсон (1812−1888). Хенсон был известным инженером и изобретателем, и сделал деньги на механизации изготовления бритвенных лезвий. А в апреле 1841 года со своим другом и коллегой Джоном Стрингфеллоу (1799−1883) он впервые в истории запатентовал самолет- Aerial Steam Carriage.

Американская революция — политические события в британских колониях Северной Америки в 1775 (по некоторым источникам с 1765)—1783 годах, закончившиеся образованием США. Они были вызваны нежеланием колоний подчиняться интересам метрополии и недовольством мерами, ограничивавшими их внутреннее развитие. Понятие "Американская революция" включает в себя "Войну за независимость США" — война является частью и завершающим этапом революции. Американская революция привела к появлению новой формы государства — конституционной президентской республики с избираемым президентом.

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