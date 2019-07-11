Пока вы спали: чудесное спасение коровы, неудачный запуск ракеты

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КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Корова весом в 450 килограмм провалилась в колодец в селе Баймаклия Каушанского района. Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, за помощью обратился мужчина, который заметил произошедшее и решил помочь животному.

Спасатели организовали операцию по подъёму животного из колодца глубиной более двух метров. Животное не пострадало.

Неудачный запуск ракеты

На Youtube-канале SciNews опубликовано видео аварийного запуска ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ Falcon Eye 1.

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После старта с космодрома Куру во Французской Гвиане траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

"Примерно спустя две минуты после запуска произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии", — сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Фабрегетт принесла извинения клиентам компании и пообещала, что в ближайшие часы будет озвучена причина аварии.

Спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым по счету для Объединенных Арабских Эмиратов на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.

Перспективы освобождения Вышинского

Подвижки в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут произойти после выборов в Рад.

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такое заявление сделал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", — сказал он.

Медведчук добавил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".

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Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сирийское кино

Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.

"Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории - так было и в действительности, - самые разные. Многие наши друзья защищали родину, другим пришлось бежать за границу, некоторые перешли к боевикам", - говорит Коджак.

Название киноленты - "Шатат", в переводе с арабского – "вдребезги, на осколки". Фильм повествует об отношениях молодого человека и девушки во время войны.

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Первая сцена - молодая пара на прицеле у снайпера, боевик делает выстрел - уже лежа на земле, парень надевает на палец девушки кольцо. Далее по сценарию в картине рассказывается о том, как развивались отношения героев до этого рокового момента.

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