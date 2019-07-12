Пока вы спали: проигрыш команды из Молдовы, санкции против России

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КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. В Кишиневе на стадионе "Зимбру" 11 июля состоялась встреча команд "Сперанца" (Ниспорены) и "Нефтчи" (Баку). Игра прошла в рамках первого отборочного тура Лиги Европы. Матч завершился поражением хозяев поля со счетом 0:3.

Корреспонденты Sputnik Молдова следили за игрой в режиме реального времени.

Пожар на ТЭЦ в Мытищах

Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области. Возгорание, по данным ведомства, ликвидировали в 01.37.

Пожар возле ТЭЦ-27 возник из-за прорыва газопровода, высота пламени достигала 50 метров.

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После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его.

По данным МЧС, погиб один человек, еще 13 пострадали.

По факту инцидента завели уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

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Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России", — заявил в ходе слушаний Шерман.

Он добавил, что документ предусматривает и механизм для снятия санкций. Это станет возможным, если в Вашингтоне придут к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим.

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