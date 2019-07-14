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Пока вы спали: ночные события в Москве и встреча Игоря Додона с Дэвидом Хейлом

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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В этой подборке новостей узнаете о событиях, которые произошли вечером в субботу и в ночь на воскресенье.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал американские власти поддержать усилия Кишинева по укреплению международно признанного нейтралитета. Додон сообщил об этом по итогам встречи, которую провел с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. 

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© Photo: Facebook / Guvernul Republicii Moldova
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Как написал глава республики в социальных сетях, в ходе беседы "обсуждались вопросы двустороннего стратегического диалога".

Додон отметил, что благодаря поддержке со стороны внешних партнеров и широкому внутреннему консенсусу Республика Молдова имеет все шансы оздоровить экономику и провести взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов.

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"В этом же контексте заверил заместителя госсекретаря США в том, что Администрация Президента, Правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским Союзом. Кроме того, призвал США поддержать наши усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета нашей страны", - написал президент.

На велосипедах по ночной Москве

Более 15 тысяч участников велофестиваля проехали около 11 километров по ночной Москве в честь Дня московского транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"В 22 часа у Водовзводной башни на Кремлевской набережной стартовал заезд. Более 15 тысяч участников проехали около 11 километров мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на фестивале был установлен мировой рекорд: более 2,5 тысячи участников образовали самую большую в мире фигуру велосипеда из людей.

 Салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

Запуск более двух тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе в Москве самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ.

"Звуковое сопровождение салюта обеспечили 24-я залпами входящие в состав дивизиона пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", - отметил в Министрестве обороны России.

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Это четвертый по счету фейерверк, произведенный в ознаменование памятных дат освобождения советских городов-героев и столиц европейских стран от немецко-фашистских войск.

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