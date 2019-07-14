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Немецкий политолог заявил об "огромной победе" Путина в Турции

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Триумф президента РФ Владимира Путина в Турции может привести к ухудшению отношений Анкары с Вашингтоном, считает немецкий политолог Томас Егер.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Поставка первых компонентов российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 уже является "огромной победой" президента РФ Владимира Путина, заявил немецкий политолог Томас Егер журналу Focus Online. 

S-400 , иллюстративное фото
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Егер предположил, что сделка РФ и Турции может привести к заметному ухудшению отношений Анкары с Вашингтоном.

По словам Егера, Соединенны Штатам Америки придется ввести санкции против Турции за покупку российской военной техники.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп возможно попытается отложить санкционные меры в отношении Анкары, но отказать от них полностью не сможет.

В воскресенье стало известно, что в Турцию прибыл пятый самолёт с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В течение дня запланировано прибытие ещё двух самолётов, отметили в ведомстве

"Продолжается поставка элементов для С-400 в Турцию. В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился пятый самолёт. В течение дня запланировано прибытие ещё двух самолётов", - говорится в сообщении минобороны Турции.

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Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее Bloomberg узнал, что Вашингтон готовит санкции против Турции из-за покупки С-400 у России. Не исключено, что аналогичную меру введут третьи страны.

 



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