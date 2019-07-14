12:05 14 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.80
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.69
Поиск

Путин направил Макрону поздравительную телеграмму

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0

Во Франции сегодня национальный праздник - День взятия Бастилии.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии, передает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что отношения России и Франции играют важную роль для безопасности в Европе.

"Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов", - говорится в тексте телеграммы.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что "опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч Сперанца - Нефтчи
Матч "Сперанца" - "Нефтчи": самые яркие моменты поединка
Малыш коалы вылез из маминой сумки через восемь месяцев после рождения
Малыш коалы вылез из маминой сумки: как это было - видео
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться