Путин направил Макрону поздравительную телеграмму

Во Франции сегодня национальный праздник - День взятия Бастилии.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии, передает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что отношения России и Франции играют важную роль для безопасности в Европе.

"Глава российского государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, для решения многих важных международных вопросов", - говорится в тексте телеграммы.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что "опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях".

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, день считается началом Великой французской революции.

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