Генсек НАТО призвал Россию сохранить ДРСМД

В МИДЕ России ранее заявили, что Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА Новости.

В статье Столтенберг призвал Россию воспользоваться "последним шансом" для спасения договора.

"В противном случае она будет нести единоличную ответственность", - заявил он.

Столтенберг добавил, что в случае прекращения действия соглашения, "весь мир станет менее стабильным".

Ранее генсек НАТО предложил России уничтожить ракеты 9М729 в короткий срок. По его словам, это помогло бы "спасти" ДРСМД.

Ситуация вокруг ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

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Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.

В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Позиция России

Москва не приемлет претензии США к России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американские утверждения о нарушениях Россией этого договора совершенно беспочвенны, а выход США из ДРСМД под предлогом нашего отказа уничтожить якобы не соответствующую договору ракету 9М729 абсолютно неприемлем", - сказал Рябков, выступая на открытых слушаниях в Госдуме по теме стратегической стабильности.

"Неприемлема и безапелляционная манера озвучивания американских претензий, в том числе на публику. Не представив ни одного доказательства в подтверждение своих претензий, американцы долгие годы уклонялись от предметного разбора всех накопившихся в рамках ДРСМД проблем",- подчеркнул замглавы МИД РФ.

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Он отметил, что "ничем не подкрепленные ссылки на закрытую информацию не могут служить основой для конструктивного диалога".

"Решать серьезные вопросы в области контроля за вооружениями так не получится", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.