Пока вы спали: Молдову поощрили, Турцию наказали, Трампа осудили

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску по итогам встреч в Брюсселе рассказал о том, что Молдова получит €14,5 млн от Евросоюза. Пртнеры пообещали, что деньги поступят в ближайшие дни. Сам глава молдавского внешнеполитического ведомства не скрывал радости.

"Это следствие доверия к уже предпринятым действиям нового правительства, а также поощрение программы реформ, которую мы предложили к внедрению", - написал Попеску в социальных сетях.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил, что вопрос выделения ЕС макрофинансовой помощи для республики может быть решен уже этой осенью.

Конгресс против Трампа

Президенту США сейчас не до шуток. Демократы в палате представителей конгресса осудили его за слова, которые они считают ксенофобскими и расистким. Даже подготовили проект резолюции по этому поводу.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими. Группа, в адрес которой высказывался Трамп (Рашида Тлаиб, Александриа Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар), провела пресс-конференцию, призвав к импичменту президента. Из всех упомянутых депутатов только Омар родилась за границей - в Сомали, остальные являются гражданками США по праву рождения.

Резолюция, которую представил демократ из Нью-Джерси Том Малиновски, может быть поставлена на голосование уже во вторник. При этом уточняется, что документ не будет иметь каких-либо юридических последствий для Трампа.

Санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции, но не из-за покупки ракетной системы С-400, а в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ, передает РИА Новости.

Санкционные меры кроме прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

В ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

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Ранее МИД Греции осудил бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра, и потребовал немедленно прекратить его. Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Как заявила представитель госдепа Морган Ортагус, США считают действия Турции в территориальных водах Кипра "провокационным шагом" и призывают Анкару остановить бурение.

В МИД РФ ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

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